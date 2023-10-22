Во Львове 18-летний пьяный водитель устроил "гонки" с полицией

Автомобиль, который пытался сбежать от полиции. Фото: скриншот из видео

Патрульные во Львове задержали нетрезвого водителя, который нарушал правила дорожного движения. Водитель даже пытался убежать, однако ему не удалось это сделать.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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"На днях, патрулируя на улице Стрыйской, инспекторы заметили автомобиль Skoda Fabia, водитель которого резко перестроился в другую полосу, не включив указатель поворота, и едва не въехал в машину, которая двигалась впереди", — говорится в сообщении.

Правоохранители сразу подали водителю звуковой сигнал об остановке. Мужчина остановился и подождал, когда полицейский выйдет из служебного авто. После этого водитель начал убегать. Патрульные включили сирену, а также проблесковые маячки синего и красного цветов и бросились догонять.

Водитель игнорировал правоохранителей и продолжал движение на большой скорости, неоднократно грубо нарушая ПДД. К тому же ситуацию усложняли погодные условия.

К преследованию присоединился еще один экипаж, патрулировавший на автодороге Киев — Чоп. Патрульные создали водителю препятствие в движении, однако он обошел ее на большой скорости и продолжил ехать.

"Проехав еще несколько километров, водитель не справился с управлением и совершил наезд на бетонный бордюр, пробив три колеса. Далеко он уже не смог заехать. Свои действия водитель объяснил, что не хотел получить штраф", — говорится в сообщении.

У 18-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения — 1,90 промилле. На него составили три протокола:

управление транспортным средством в состоянии опьянения;

нарушение ПДД, что привело к ДТП;

невыполнение водителем требование об остановке.

Напомним, в пятницу, 20 октября, в Белой Церкви Киевской области под колеса грузовика попал велосипедист. В результате ДТП водителя двухколесного госпитализировали с травмой головы в медицинское учреждение.

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