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У Львові 18-річний водій напідпитку влаштував "гонки" з поліцією

22 жовтня 2023 20:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові 18-річний водій напідпитку влаштував "гонки" з поліцією
Автомобіль, який намагався втекти від поліції. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Патрульні у Львові затримали нетверезого водія, який порушував правила дорожнього руху. Керманич навіть намагався втекти, однак йому не вдалося це зробити.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

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"Днями, патрулюючи на вулиці Стрийській, інспектори помітили автомобіль Skoda Fabia, водій якого різко перелаштувався в іншу смугу, не увімкнувши покажчик повороту, та ледь не в‘їхав у автівку, яка рухалась попереду", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відразу подали водієві звуковий сигнал про зупинку. Чоловік зупинився та почекав, коли поліцейський вийде зі службового авто. Після цього керманич почав втікати. Патрульні увімкнули сирену, а також проблискові маячки синього та червоного кольорів і кинулися навздогін.

Водій ігнорував правоохоронців та продовжував рух на великій швидкості, неодноразово грубо порушуючи ПДР. До того ж ситуацію ускладнювали погодні умови.

До переслідування долучився ще один екіпаж, що патрулював на автодорозі Київ — Чоп. Патрульні створили водієві перешкоду у русі, однак він оминув її на великій швидкості і продовжив їхати. 

"Проїхавши ще кілька кілометрів, водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонний бордюр, пробивши три колеса. Далеко він вже не зміг заїхати. Свої дії керманич пояснив, що не хотів отримати штраф", — йдеться у повідомленні.

У 18-річного водія виявили ознаки алкогольного сп‘яніння — 1,90 проміле. На нього склали три протоколи:

  • керування транспортним засобом у стані сп’яніння;
  • порушення ПДР, що призвело до ДТП;
  • невиконання водієм вимогу про зупинку.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 жовтня, у Білій Церкві Київської області під колеса вантажівки потрапив велосипедист. Внаслідок ДТП керманича двоколісного госпіталізували з травмою голови до медичного закладу. 

Також ми писали, що у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, сталася смертельна ДТП. На зустрічній смузі фура в'їхала у мотоцикліста через кішку, яка раптово вибігла на дорогу. 

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