Во Львове адвокат требовала 7 500 долларов за выезд из Украины

Сотрудники СБУ и прокуратуры возле дома подозреваемой. Фото: Львовская областная прокуратура

В Львове адвокат взяла 7 500 долларов с уклониста за бронирование и беспрепятственный выезд из Украины. Ее обвиняют в незаконной переправке военнообязанного через границу и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре в среду, 8 января.

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Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры сообщили о подозрении адвокату. Ей инкриминируют организацию и содействие в незаконной переправке уклонистов через государственную границу Украины. Также женщина требовала неправомерную выгоду для себя за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

"По данным следствия, адвокат обещала своему клиенту, что организует беспрепятственное пересечение госграницы", — говорится прокуратуре.

Во время совершения своих преступных действий женщина уверяла военнообязанного, что имеет влияние на чиновника государственной энергетической компании и может решить его вопрос путем трудоустройства.

Планировалось, что на предприятии мужчину забронируют и в дальнейшем он получит командировку в другую страну. Таким образом он узаконит выезд за пределы нашего государства. За свою услугу адвокат требовала 7 500 долларов.

В суд направлено ходатайство прокурора об избрании адвокату меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Также устанавливаются личности всех причастных к преступлению.

Сотрудники СБУ и прокуратуры возле дома подозреваемой. Фото: Львовская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что экс-сотрудник ТЦК и СП в Киеве изготавливал за взятки белые билеты. Напоминаем, что в Тернополе судили представителя ТЦК, который взял взятку у военнообязанного и способствовал его переправе через границу.