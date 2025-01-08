У Львові адвокатка вимагала 7 500 доларів за виїзд з України

Співробітники СБУ та прокуратури біля дому підозрюваної. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові адвокатка взяла 7 500 доларів з ухилянта за бронювання та безперешкодний виїзд з України. Її звинувачують у незаконному переправленні військовозобов'язаного через кордон та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі у середу, 8 січня.

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Прокурори Стрийської окружної прокуратури повідомили про підозру адвокатці. Їй інкримінують організацію та сприяння у незаконному переправленні ухилянтів через державний кордон України. Також жінка вимагала неправомірну вигоду для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

"За даними слідства, адвокатеса обіцяла своєму клієнту, що організує безперешкодний перетин держкордону", — говориться прокуратурі.

Під час скоєння своїх злочинних дій жінка запевняла військовозобов’язаного, що має вплив на посадовця державної енергетичної компанії і може вирішити його питання шляхом працевлаштування.

Планувалося, що на підприємстві чоловіка забронюють, і надалі він отримає відрядження до іншої країни. Таким чином він узаконить виїзд за межі нашої держави. За свою послугу адвокатка вимагала 7 500 доларів.

До суду скеровано клопотання прокурора про обрання адвокатці запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Також встановлюються особи всіх причетних до злочину.

Співробітники СБУ і прокуратури біля дому підозрюваної. Фото: Львівська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що експрацівник ТЦК та СП в Києві виготовляв за хабарі білі квитки. Нагадуємо, що у Тернополі судили представника ТЦК, який взяв хабар у військовозобов'язаного і сприяв його переправі через кордон.