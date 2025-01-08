Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові адвокатка вимагала хабар за виїзд з України arrow

У Львові адвокатка вимагала хабар за виїзд з України

8 січня 2025 18:29
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові адвокатка вимагала 7 500 доларів за виїзд з України
Співробітники СБУ та прокуратури біля дому підозрюваної. Фото: Львівська обласна прокуратура
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львові адвокатка взяла 7 500 доларів з ухилянта за бронювання та безперешкодний виїзд з України. Її звинувачують у незаконному переправленні військовозобов'язаного через кордон та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі у середу, 8 січня.

Читайте також:

Адвокатка допомагала ухилянтам

Прокурори Стрийської окружної прокуратури повідомили про підозру адвокатці. Їй інкримінують організацію та сприяння у незаконному переправленні ухилянтів через державний кордон України.  Також жінка вимагала неправомірну вигоду для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

"За даними слідства, адвокатеса обіцяла своєму клієнту, що організує безперешкодний перетин держкордону", — говориться прокуратурі. 

Під час скоєння своїх злочинних дій жінка запевняла військовозобов’язаного, що має вплив на посадовця державної енергетичної компанії і може вирішити його питання шляхом працевлаштування.

Планувалося, що на підприємстві чоловіка забронюють, і надалі він отримає відрядження до іншої країни. Таким чином він узаконить виїзд за межі нашої держави. За свою послугу адвокатка вимагала 7 500 доларів.

До суду скеровано клопотання прокурора про обрання адвокатці запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Також встановлюються особи всіх причетних до злочину.

поліція
Співробітники СБУ і прокуратури біля дому підозрюваної. Фото: Львівська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що експрацівник ТЦК та СП в Києві виготовляв за хабарі білі квитки. Нагадуємо, що у Тернополі судили представника ТЦК, який взяв хабар у військовозобов'язаного і сприяв його переправі через кордон.

хабар Львів поліція прокуратура ухилянти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:28 Яку зброю можуть використовувати цивільні українці під час війни

19:20 Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра

19:13 В Укргідрометцентрі назвали, де завтра утримаються опади

19:07 Зимове диво — на Одещині цвітуть унікальні рослини, фото

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:49 Не тільки астма — з якими хворобами органів дихання не призвуть

18:48 РФ збільшує кількість місць утримання українських полонених

18:36 Скільки коштує франшиза "Львівської Майстерні Шоколаду"

18:32 В Києві закупили дизель для маршруток за завищеною ціною — деталі

18:29 У Львові адвокатка вимагала хабар за виїзд з України

19:28 Яку зброю можуть використовувати цивільні українці під час війни

19:20 Мешканців Львівщини попередили про штормовий вітер завтра

19:13 В Укргідрометцентрі назвали, де завтра утримаються опади

19:07 Зимове диво — на Одещині цвітуть унікальні рослини, фото

18:49 Не тільки астма — з якими хворобами органів дихання не призвуть

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:48 РФ збільшує кількість місць утримання українських полонених

18:36 Скільки коштує франшиза "Львівської Майстерні Шоколаду"

18:32 В Києві закупили дизель для маршруток за завищеною ціною — деталі

18:29 У Львові адвокатка вимагала хабар за виїзд з України

18:26 В Армії+ спростили подання рапортів — що змінилося

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла