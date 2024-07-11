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Во Львове анонсировали проект по отбору операторов БпЛА — когда начнется

11 июля 2024 05:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во Львове пройдет проект отбора операторов БпЛА 16-19 июля
Мужчина запускает дрон. Фото: t.me/zedigital
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во Львове в Центре рекрутинга украинской армии во вторник, 16 июля, начнется проект по отбору операторов беспилотников. Это совместная инициатива Министерства обороны Украины и Сухопутных войск Вооруженных Сил.

Об этом сообщает Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Telegram.

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Проект по отбору операторов БпЛА во Львове

"Рекрутинговая группа по комплектованию подразделений беспилотных систем Сухопутных войск ВСУ Drone Force приглашает пройти отбор на симуляторе БпЛА. А также получить необходимую информацию о службе в экипажах беспилотных аппаратов и рекрутироваться на должность оператора БпЛА", — говорится в объявлении.

Где будет проходить проект по отбору операторов БпЛА во Львове
Представители Минобороны и Центра рекрутинга. Фото: t.me/Lvivskiy_TCK_ta_SP

Проект будет проходить 16-19 июля по адресу улица Костя Левицкого, 67. Вас ждут 9:00-18:00 со вторника по четверг и 9:00-16:00 в пятницу.

Также в ТЦК анонсируют, что в будущем проект будет доступен и другим городам.

Когда во Львове состоится проект по отбору операторов БпЛА
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Львовский областной ТЦК и СП"

Подкрепление с неба

Напомним, что командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко ответил, в чем преимущество Украины над РФ. По его словам, речь идет о людях, умеющих управлять дронами.

В то же время гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что началось серийное производство украинских дальнобойных дронов для ударов по стратегическим объектам РФ более чем на 1000 км.

Добавим, что в Минобороны подвели итоги двух месяцев работы новой платформы "Дерегуляция в системе Минобороны", через которую кто-либо может сообщить о том, что следует изменить в ВСУ. В частности, ряд предложений появился по поводу БпЛА.

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