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У Львові анонсували проєкт з відбору операторів БпЛА — коли розпочнеться

11 липня 2024 05:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Львові проходитиме проєкт відбору операторів БпЛА 16-19 липня
Чоловік запускає дрон. Фото: t.me/zedigital
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Львові в Центрі рекрутингу української армії в вівторок, 16 липня, розпочнеться проєкт із відбору операторів безпілотників. Це спільна ініціатива Міністерства оборони України та Сухопутних військ Збройних сил.

Про це повідомляє Львівській обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Telegram.

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Проєкт з відбору операторів БпЛА у Львові

"Рекрутингова група з комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Drone Force запрошує пройти відбір на симуляторі БпЛА. А також отримати необхідну інформацію про службу в екіпажах безпілотних апаратів та рекрутуватися на посаду оператора БпЛА", — йдеться в оголошенні.

Де буде проходити проєкт з відбору операторів БпЛА у Львові
Представники Міноборони та Центру рекрутингу. Фото: t.me/Lvivskiy_TCK_ta_SP

Проєкт буде проходити 16-19 липня за адресою вулиця Костя Левицького, 67. На вас чекають 9:00-18:00 з вівторка по четвер та 9:00-16:00 у п’ятницю. 

Також в ТЦК анонсують, що в майбутньому проєкт буде доступним і для інших міст.

Коли у Львові відбудеться проєкт з відбору операторів БпЛА
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Львівській обласний ТЦК та СП"

Підкріплення з неба

Нагадаємо, що командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка відповів, у чому перевага України над РФ. За його словами, йдеться про людей, які вміють керувати дронами.

Водночас гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що розпочалося серійне виробництво українських далекобійних дронів для ударів по стратегічних об’єктах РФ на понад 1000 км. 

Додамо, що в Міноборони підбили підсумки двох місяців роботи нової платформи "Дерегуляція в системі Міноборони", через яку будь-хто може повідомити про те, що варто змінити у ЗСУ. Зокрема, низка пропозицій з'явилась щодо БпЛА.

робота Львів безпілотники військові мобілізація дрони ТЦК та СП Рекрутинг

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