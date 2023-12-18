ДТП во Львове 17 декабря - автобус насмерть сбил пешехода

Автобус сбил местного жителя во Львове. Фото: полиция Львовской области

Во Львов произошло трагическое ДТП вечером 17 декабря. Около 21:30, на площади Дворцовой водитель автобуса марки "Electron" наехал на 35-летнего местного жителя. В результате столкновения мужчина скончался на месте от полученных травм.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Сообщается, что 43-летний водителя автобуса задержали и в ближайшее время суд определит меру его наказания. При этом следственные органы Львовской области начали уголовное расследование, касающейся нарушений правил дорожного движения.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет и лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Автобус сбил местного жителя во Львове. Фото: полиция Львовской области

Автобус сбил местного жителя во Львове. Фото: полиция Львовской области

Напомним, 16 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие на въезде в Бровары. Известно, что столкнулись четыре автомобиля.

Добавим, в Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.