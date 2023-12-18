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У Львові автобус переїхав на смерть місцевого жителя

18 грудня 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ДТП у Львові 17 грудня - автобус на смерть збив пішохода
Автобус збив місцевого мешканця у Львові. Фото: поліція Львівської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

До Львова сталася трагічна ДТП увечері 17 грудня. Близько 21:30, на площі Палацової, водій автобуса марки "Electron" наїхав на 35-річного місцевого жителя. Внаслідок зіткнення чоловік помер на місці від отриманих травм.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Повідомляється, що 43-річного водія автобуса затримали й найближчим часом суд визначить міру його покарання. При цьому слідчі органи Львівської області розпочали кримінальне розслідування щодо порушень правил дорожнього руху.

За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та позбавлення права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

ДТП у Львові
Автобус збив місцевого мешканця у Львові. Фото: поліція Львівської області
ДТП у Львові
Автобус збив місцевого мешканця у Львові. Фото: поліція Львівської області

Нагадаємо, 16 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода на в'їзді до Броварів. Відомо, що зіткнулися чотири автомобілі.

Додамо, на Одещині на лаву підсудних відправили правоохоронця, який вчинив смертельну ДТП . Чоловік наїхав на жінку і втік з місця злочину разом із дружиною.

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