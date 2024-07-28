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Во Львове автомобиль сбил ребенка — что известно

28 июля 2024 21:38
Валерия Барановская - редактор
ДТП во Львове — автомобиль сбил ребенка
Полицейские на месте ДТП во Львове. Фото: местные паблики
Валерия Барановская - редактор

В воскресенье, 28 июля, во Львове произошло ДТП с участием девочки. Очевидцы сообщают, что пострадавшая перебегала дорогу. Сейчас на месте работают правоохранители.

Об этом сообщают местные паблики.

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ДТП с участием ребенка во Львове

Очевидцы событий сообщают, что во Львове на улице Шевченко автомобиль сбил бегущую дорогу девочку. На вид ей лет 12. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, официальной информации пока нет.

ДТП во Львове
Фото с места аварии. Фото: местные паблики

Напомним, 27 июля, поздно вечером в Одессе произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали два подростка и один погиб.

Также мы сообщали, что в центре Киева 27 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека : двое пассажиров и пешеход. Водитель внедорожника Audi не справился с управлением и наехал на металлический забор.

ДТП авария Львов полиция ребенок

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