ДТП во Львове — автомобиль сбил ребенка

Полицейские на месте ДТП во Львове. Фото: местные паблики

В воскресенье, 28 июля, во Львове произошло ДТП с участием девочки. Очевидцы сообщают, что пострадавшая перебегала дорогу. Сейчас на месте работают правоохранители.

Об этом сообщают местные паблики.

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Очевидцы событий сообщают, что во Львове на улице Шевченко автомобиль сбил бегущую дорогу девочку. На вид ей лет 12. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, официальной информации пока нет.

Фото с места аварии. Фото: местные паблики

Напомним, 27 июля, поздно вечером в Одессе произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали два подростка и один погиб.

Также мы сообщали, что в центре Киева 27 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека : двое пассажиров и пешеход. Водитель внедорожника Audi не справился с управлением и наехал на металлический забор.