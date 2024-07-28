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У Львові автомобіль збив дитину — що відомо

28 липня 2024 21:38
Валерія Барановська - редактор
ДТП у Львові — автомобіль збив дитину
Поліцейські на місці ДТП у Львові. Фото: місцеві пабліки
Валерія Барановська - редактор

У неділю, 28 липня, у Львові сталася ДТП за участі дівчинки. Очевидці повідомляють, що постраждала перебігала дорогу. Наразі на місці працюють правоохоронці.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Очевидці подій повідомляють, що у Львові на вулиці Шевченка автомобіль збив дівчинку, яка перебігала дорогу. На вигляд їй років 12. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, офіційної інформації поки немає.

ДТП у Львові
Фото із місця аварії. Фото: місцеві пабліки

Нагадаємо, 27 липня, пізно ввечері в Одесі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. В результаті аварій постраждали двоє підлітків та один загинув.

Також ми повідомляли, що у центрі Києва 27 липня сталася ДТП, в якій постраждали троє осіб: двоє пасажирів та пішохід. Водій позашляховика Audi не впорався з керуванням і наїхав на металевий паркан. 

ДТП аварія Львів поліція дитина

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