ДТП у Львові — автомобіль збив дитину

У Львові автомобіль збив дитину — що відомо
У неділю, 28 липня, у Львові сталася ДТП за участі дівчинки. Очевидці повідомляють, що постраждала перебігала дорогу. Наразі на місці працюють правоохоронці.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
ДТП за участю дитини у Львові
Очевидці подій повідомляють, що у Львові на вулиці Шевченка автомобіль збив дівчинку, яка перебігала дорогу. На вигляд їй років 12. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, офіційної інформації поки немає.
Нагадаємо, 27 липня, пізно ввечері в Одесі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. В результаті аварій постраждали двоє підлітків та один загинув.
Також ми повідомляли, що у центрі Києва 27 липня сталася ДТП, в якій постраждали троє осіб: двоє пасажирів та пішохід. Водій позашляховика Audi не впорався з керуванням і наїхав на металевий паркан.
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