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Во Львове автомобиль сбил шестилетнего мальчика, его госпитализировали

18 мая 2024 13:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ДТП во Львове 17 мая
ДТП во Львове. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове вечером в пятницу, 17 мая, водитель автомобиля наехал на ребенка. Шестилетний мальчик получил травмы в результате ДТП, его госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в субботу, 18 мая.

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ДТП во Львове 17 мая

Вчера около 20:35 на улице Науковой во Львове 25-летний водитель BMW совершил наезд на шестилетнего пешехода.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. Правоохранители открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения.

ДТП во Львове – пострадал шестилетний ребенок
Место ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

Водителю грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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Скриншот поста полиции Львовщины

Напомним, на Броварском проспекте в столице произошло смертельное ДТП. Погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина.

Также мы писали, что в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину.

ДТП
Львов
полиция
автомобиль
водители

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