ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

У Львові увечері в п'ятницю, 17 травня, водій автомобіля наїхав на дитину. Шестирічний хлопчик отримав травми внаслідок ДТП, його ушпиталили.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у суботу, 18 травня.

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ДТП у Львові 17 травня

Вчора близько 20:35 на вулиці Науковій у Львові 25-річний водій BMW здійснив наїзд на шестирічного пішохода.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

Місце ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

Водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі поліція встановлює обставини аварії.

Скриншот допису поліції Львівщини

Нагадаємо, на Броварському проспекті у столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинула маленька дитина, у тяжкому стані чоловік та вагітна жінка.

Також ми писали, що у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку.