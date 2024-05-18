У Львові автомобіль збив шестирічного хлопчика, його ушпиталили
У Львові увечері в п'ятницю, 17 травня, водій автомобіля наїхав на дитину. Шестирічний хлопчик отримав травми внаслідок ДТП, його ушпиталили.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у суботу, 18 травня.
ДТП у Львові 17 травня
Вчора близько 20:35 на вулиці Науковій у Львові 25-річний водій BMW здійснив наїзд на шестирічного пішохода.
Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.
Водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі поліція встановлює обставини аварії.
Нагадаємо, на Броварському проспекті у столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинула маленька дитина, у тяжкому стані чоловік та вагітна жінка.
Також ми писали, що у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку.
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