Во Львове суд оштрафовал водителя самоката, которого сбил автомобиль

Водители самокатов во Львове. Иллюстративное фото: ЛГС

Во Львове авто сбило водителя самоката, который ехал на опасной скорости по проезжей части. Суд признал виновным водителя самоката Bolt и назначил ему штраф.

Об этом сообщает Lviv Media.

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Детали дела

Вечером 19 июля на улице Науковой во Львове местный житель ехал на электросамокате Bolt и попал под колеса авто. По словам водителя самоката, виноват водитель Dacia, который "не соблюдая правила дорожного движения, не убедился об отсутствии пешеходов, пересекающих прилегающую территорию, наехал на него на велосипедной дорожке".

Кроме того, он просил привлечь водителя авто к ответственности и добавил, что ему не заплатили моральный ущерб.

Решение суда

Несмотря на заявления водителя самоката, суд отметил, что его показания не подтверждаются и признал его виновным.

"Не выбрал безопасной скорости, и выезжая на дорогу с прилегающей территории, не предоставил преимущество транспортному средству Dacia Sandero, которое двигалось по дороге, в результате чего автомобиль получил механические повреждения, чем причинен материальный ущерб", — говорится в постановлении.

Нарушителю назначили штраф в размере 850 грн за нарушение ПДД и 606 грн судебного сбора.

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