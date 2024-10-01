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У Львові автомобіль збив водія самоката — кого покарав суд

1 жовтня 2024 10:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Львові суд оштрафував водія самоката, якого збив автомобіль
Водії самокатів у Льові. Ілюстративне фото: ЛМР
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Львові авто збило водія самоката, який їхав на небезпечній швидкості по проїжджій частині. Суд визнав винним водія самоката Bolt і призначив йому штраф.

Про це повідомляє Lviv Media

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Деталі справи

Ввечері 19 липня на вулиці Науковій у Львові місцевий житель їхав на електросамокаті Bolt і потрапив під колеса авто. За словами кермувальника самоката, винен водій Dacia, який "не дотримуючись правил дорожнього руху, не переконався про відсутність пішоходів, що перетинають прилеглу територію, наїхав на нього на велосипедній доріжці".

Крім того, він просив притягнути водія авто до відповідальності та додав, що йому не сплатили моральну шкоду.

Рішення суду

Попри усі заяви водія самоката, суд зазначив, що його свідчення не підтверджуються і визнав його винним.

"Не обрав безпечної швидкості, та виїжджаючи на дорогу з прилеглої території, не надав переваги транспортному засобу Dacia Sandero, який рухався дорогою, в результаті чого автомобіль отримав механічні пошкодження, чим завдано матеріальної шкоди", — йдеться у постанові.

Порушнику призначили штраф у розмірі 850 грн за порушення ПДР та 606 грн судового збору.

Нагадаємо, у Києві 32-річний чоловік на очах у свого сина зґвалтував 8-річну падчерку. Він проведе за ґратами 15 років. 

Також ми писали, що суд виніс вирок охоронцю лікарні, який не пустив людей в укриття під час ракетної атаки на Київ 1 червня 2023 року. Його дії призвели до загибелі людей.

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