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Во Львове будут бесплатно стерилизовать котов и собак: когда и каких именно

26 июля 2023 03:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во Львове будут бесплатно стерилизовать котов и собак: когда и каких именно
Девушка держит на руках кота. Фото: ЛГС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во Львове Дом спасенных животных проведет акцию по стерилизации бездомных кошек и собак. Она будет действовать с 7 по 11 августа этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Акция по стерилизации бездомных животных

"Если вы или ваши знакомые занимаются беспризорными животными, котами или собаками, нуждающимися в стерилизации или кастрации, мы будем рады помочь вам", — заявил директор Дома спасенных животных Орест Залипский.

Отмечается, что процедура будет проводиться по предварительной записи. Детальнее можно узнать по телефону: +380 93 875 38 43.

Также в ЛГС добавили, что организаторы активно ищут волонтеров из разных районов Львова для сотрудничества по формированию групп.

Напомним, что в прошлом месяце киевляне взяли у семьи рекордное количество бездомных животных. Специалисты муниципальной ветлечебницы совместно с волонтерами пристроили к семьям 132 животных.

Также мы писали, что в ночь с 19 на 20 июля российские оккупанты в очередной раз запустили ракеты по мирным жителям Николаева. Из дома, в который попал вражеский снаряд, спасатели вытащили чудом невредимого котенка.

Добавим, что под зданием КГГА 14 июля волонтеры и зоозащитники устроили акцию, которой привлекли внимание к жестокому обращению с животными руководительницы коммунального убежища, подчиняющегося КГГА. На лестнице разместили 222 вещи для собак в память о замученных животных в Бородянке.

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