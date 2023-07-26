У Львові безкоштовно стерилізуватимуть котів та собак: коли та яких саме
У Львові Домівка врятованих тварин проведе акцію зі стерилізації безпритульних котів та собак. Вона діятиме з 7 по 11 серпня цього року.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Акція зі стерилізації безпритульних тварин
"Якщо ви або ваші знайомі опікуються безпритульними тваринами, котами чи собаками, які потребують стерилізації чи кастрації, ми будемо раді допомогти вам", — заявив директор Домівки врятованих тварин Орест Залипський.
Зазначається, що процедуру проводитимуть за попереднім записом. Детальніше можна дізнатися за телефоном: +380 93 875 38 43.
Також в ЛМР додали, що організатори активно шукають волонтерів з різних районів Львова для співпраці щодо формування груп.
Нагадаємо, що минулого місяця кияни взяли в родини рекордну кількість безпритульних тварин. Фахівці муніципальної ветлікарні спільно з волонтерами прилаштували до родин 132 тварини.
Також ми писали, що в ніч з 19 на 20 липня російські окупанти вчергове запустили ракети по мирних жителях Миколаєва. З будинку, в який влучив ворожий снаряд, рятувальники витягли дивом неушкоджене кошеня.
Додамо, що під будівлею КМДА 14 липня волонтери та зоозахисники влаштували акцію, якою привернули увагу до жорстокого поводження з тваринами керівниці комунального притулку, який підпорядковується КМДА. На сходах розмістили 222 речі для собак в пам’ять про закатованих тварин у Бородянці.