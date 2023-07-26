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У Львові безкоштовно стерилізуватимуть котів та собак: коли та яких саме

26 липня 2023 03:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Львові безкоштовно стерилізуватимуть котів та собак: коли та яких саме
Дівчина тримає на руках кота. Фото: ЛМР
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Львові Домівка врятованих тварин проведе акцію зі стерилізації безпритульних котів та собак. Вона діятиме з 7 по 11 серпня цього року.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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Акція зі стерилізації безпритульних тварин

"Якщо ви або ваші знайомі опікуються безпритульними тваринами, котами чи собаками, які потребують стерилізації чи кастрації, ми будемо раді допомогти вам", — заявив директор Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Зазначається, що процедуру проводитимуть за попереднім записом. Детальніше можна дізнатися за телефоном: +380 93 875 38 43.

Також в ЛМР додали, що організатори активно шукають волонтерів з різних районів Львова для співпраці щодо формування груп.

Нагадаємо, що минулого місяця кияни взяли в родини рекордну кількість безпритульних тварин. Фахівці муніципальної ветлікарні спільно з волонтерами прилаштували до родин 132 тварини.

Також ми писали, що в ніч з 19 на 20 липня російські окупанти вчергове запустили ракети по мирних жителях Миколаєва. З будинку, в який влучив ворожий снаряд, рятувальники витягли дивом неушкоджене кошеня.

Додамо, що під будівлею КМДА 14 липня волонтери та зоозахисники влаштували акцію, якою привернули увагу до жорстокого поводження з тваринами керівниці комунального притулку, який підпорядковується КМДА. На сходах розмістили 222 речі для собак в пам’ять про закатованих тварин у Бородянці. 

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