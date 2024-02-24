Во Львове возле Ратуши прошла акция "Гроші на ЗСУ"

Акция "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Во Львове под Ратушей в субботу, 24 февраля, собрались активисты. Они проводят акцию "Гроші на ЗСУ".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Акция во Львове 24 февраля

Под стенами львовской Ратуши прошла очередная акция "Гроші на ЗСУ".

Участники протеста требуют увеличения расходов на армию.

"Мы воюющая страна и наш бюджет должен идти на обеспечение военных", — подчеркивают активисты.

Акция "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Акция "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Напомним, 24 февраля аналогичная акция проходит у стен КГГА в столице. Активисты продолжают требовать выделять больше средств на нужды армии.

В предыдущий раз киевляне собирались на акцию протеста под КГГА в минувшую субботу, 17 февраля.