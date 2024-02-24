У Львові біля Ратуші відбулася акція "Гроші на ЗСУ"

Акція "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

У Львові під Ратушею у суботу, 24 лютого, зібралися активісти. Вони проводять акцію "Гроші на ЗСУ".

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Акція у Львові 24 лютого

Під стінами львівської Ратуші відбулась чергова акція "Гроші на ЗСУ".

Учасники протесту вимагають збільшення видатків на армію.

"Ми воююча країна і наш бюджет повинен іти на забезпечення військових", — наголошують активісти.

Акція "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Акція "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 24 лютого аналогічна акція проходить під стінами КМДА у столиці. Активісти продовжують вимагати виділяти більше коштів на потреби армії.

Попереднього разу кияни збиралися на акцію протесту під КМДА минулої суботи, 17 лютого.