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У Львові біля Ратуші відбулася акція "Гроші на ЗСУ"

24 лютого 2024 14:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові біля Ратуші відбулася акція "Гроші на ЗСУ"
Акція "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові під Ратушею у суботу, 24 лютого, зібралися активісти. Вони проводять акцію "Гроші на ЗСУ".

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Акція у Львові 24 лютого

Під стінами львівської Ратуші відбулась чергова акція "Гроші на ЗСУ".

Учасники протесту вимагають збільшення видатків на армію.

"Ми воююча країна і наш бюджет повинен іти на забезпечення військових", — наголошують активісти.

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Акція "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE
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Акція "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 24 лютого аналогічна акція проходить під стінами КМДА у столиці. Активісти продовжують вимагати виділяти більше коштів на потреби армії.

Попереднього разу кияни збиралися на акцію протесту під КМДА минулої суботи, 17 лютого. 

ЗСУ
Львів
акція
активісти
війна в Україні
2 роки війни

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