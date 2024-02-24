У Львові біля Ратуші відбулася акція "Гроші на ЗСУ"
24 лютого 2024 14:18
Акція "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE
У Львові під Ратушею у суботу, 24 лютого, зібралися активісти. Вони проводять акцію "Гроші на ЗСУ".
Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція у Львові 24 лютого
Під стінами львівської Ратуші відбулась чергова акція "Гроші на ЗСУ".
Учасники протесту вимагають збільшення видатків на армію.
"Ми воююча країна і наш бюджет повинен іти на забезпечення військових", — наголошують активісти.
Нагадаємо, 24 лютого аналогічна акція проходить під стінами КМДА у столиці. Активісти продовжують вимагати виділяти більше коштів на потреби армії.
Попереднього разу кияни збиралися на акцію протесту під КМДА минулої суботи, 17 лютого.
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