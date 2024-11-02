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Во Львове британцы передали военным 36 автомобилей — фото

2 ноября 2024 16:14
Евгения Брюховецкая - редактор
36 автомобилей украинские военные во Львове получили от британцев
Передача автомобилей. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове в субботу, 2 ноября, украинские военные получили 36 внедорожников от британцев. С начала полномасштабной войны это уже 16 конвой.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По словам капеллана 10-й ОГШБр "Эдельвейс" Руслана Матвиенко, такие автомобили очень необходимы защитникам на фронте, чтобы они могли добираться до позиций и подвозить продукты или боеприпасы на передовую.

Передача 36 автомобилей украинским военным от британских партнеров
Передача автомобилей. Фото: Новини.LIVE

Известно, что за время полномасштабного вторжения уже 16 конвой внедорожников от британцев.

А представитель сил и средств логистического обеспечения Назар рассказал, что сначала автомобили проверяют, а дальше при необходимости ремонтируют, чтобы они могли подольше послужить военным, и только тогда отправляют на фронт.

Британские представители передали автомобили украинским военным во Львове
Передача автомобилей. Фото: Новини.LIVE

Напомним, министр обороны Рустем Умеров во время встречи с британским коллегой Джоном Гили обсудил поддержку ВСУ.

Также мы писали, что Великобритания выделит 120 млн фунтов стерлингов в поддержку морской коалиции для защиты украинского зернового коридора.

Великобритания война в Украине Львов военные автомобиль

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