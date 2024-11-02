36 автомобілів українські військові у Львові отримали від британців

Передача автівок. Фото: Новини.LIVE

У Львові у суботу, 2 листопада, українські військові отримали 36 позашляховиків від британців. Від початку повномасштабної війни це вже 16 конвой.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За словами капелана 10-ї ОГШБр "Едельвейс" Руслана Матвієнка, такі автівки дуже необхідні захисникам на фронті, аби вони могли добиратися до позицій та підвозити продукти чи боєприпаси на передову.

Передача автівок. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що за час повномасштабного вторгнення це вже 16 конвой позашляховиків від британців.

А представник сил і засобів логістичного забезпечення Назар розповів, що спочатку автомобілі перевіряють, а далі за потреби ремонтують, аби вони могли якнайдовше послужити для військових, і тільки тоді відправляють на фронт.

Передача автівок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з британським колегою Джоном Гілі обговорив підтримку ЗСУ.

Також ми писали, що Велика Британія виділить 120 млн фунтів стерлінгів на підтримку морської коаліції для захисту українського зернового коридору.