36 автомобілів українські військові у Львові отримали від британців

У Львові британці передали військовим 36 автівок — фото
У Львові у суботу, 2 листопада, українські військові отримали 36 позашляховиків від британців. Від початку повномасштабної війни це вже 16 конвой.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Авто для ЗСУ
За словами капелана 10-ї ОГШБр "Едельвейс" Руслана Матвієнка, такі автівки дуже необхідні захисникам на фронті, аби вони могли добиратися до позицій та підвозити продукти чи боєприпаси на передову.
Відомо, що за час повномасштабного вторгнення це вже 16 конвой позашляховиків від британців.
А представник сил і засобів логістичного забезпечення Назар розповів, що спочатку автомобілі перевіряють, а далі за потреби ремонтують, аби вони могли якнайдовше послужити для військових, і тільки тоді відправляють на фронт.
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з британським колегою Джоном Гілі обговорив підтримку ЗСУ.
Також ми писали, що Велика Британія виділить 120 млн фунтів стерлінгів на підтримку морської коаліції для захисту українського зернового коридору.
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