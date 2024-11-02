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У Львові британці передали військовим 36 автівок — фото

2 листопада 2024 16:14
Євгенія Брюховецька - редактор
36 автомобілів українські військові у Львові отримали від британців
Передача автівок. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові у суботу, 2 листопада, українські військові отримали 36 позашляховиків від британців. Від початку повномасштабної війни це вже 16 конвой.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За словами капелана 10-ї ОГШБр "Едельвейс" Руслана Матвієнка, такі автівки дуже необхідні захисникам на фронті, аби вони могли добиратися до позицій та підвозити продукти чи боєприпаси на передову.

Передача 36 автівок українським військовим від британських партнерів
Передача автівок. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що за час повномасштабного вторгнення це вже 16 конвой позашляховиків від британців.

А представник сил і засобів логістичного забезпечення Назар розповів, що спочатку автомобілі перевіряють, а далі за потреби ремонтують, аби вони могли якнайдовше послужити для військових, і тільки тоді відправляють на фронт.

Британські представники передали автомобілі українським військовим у Львові
Передача автівок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з британським колегою Джоном Гілі обговорив підтримку ЗСУ. 

Також ми писали, що Велика Британія виділить 120 млн фунтів стерлінгів на підтримку морської коаліції для захисту українського зернового коридору. 

Велика Британія війна в Україні Львів військові автомобіль

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