Во Львове Дом ученых, в котором произошла скандальная "голодная туса", вернули городу

Дом ученых во Львове. Фото: Prolviv

Львовская областная прокуратура через суд отстояла интересы территориальной общины по истребованию незаконного владения недвижимого имущества. Речь идет о помещении Дома ученых, который находится в центре Львова и общая площадь которого составляет более 3200 кв. м.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре во вторник, 30 апреля.

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Попытка приватизации исторического памятника

Сотрудники прокуратуры установили, что Львовской областной организацией профсоюза работников образования и науки Украины без правовых оснований зарегистрировано право собственности на недвижимость, а именно на Дом ученых. При этом данное нежилое сооружение находится в списке памятников, не подлежащих приватизации.

Принимая во внимание эти обстоятельства, помещение относится к областной коммунальной собственности и оснований для его оформления и передачи в частную собственность не было.

"Реагируя на нарушения, прокурорами доказана беспочвенность обретения права собственности ответчиком на здание", — говорится в сообщении прокуратуры.

После того, как прокуроры предоставили всю необходимую информацию, Хозяйственный суд постановил вернуть памятник архитектуры в центре Львова его законному владельцу.

Скандальная "голодная туса" в Доме ученых

Во львовском Доме ученых в День памяти жертв Голодоморов, блоггеры и звезды инстаграмму громко веселились на вечеринке с элементами эротики. Мероприятие организовал блогер из Черновцов Александр Залиско , таким образом отпраздновавший свой 29-й День рождения.

Участники празднования активно делились фото и видео в соцсетях. Одно из изображений подписали "Блогерская голодная туса" и смалик-рогетник. Его изложил в Инстаграмме ведущий "действия" Владимир Остапчук. Впоследствии он удалил пост.

По опубликованным постам и страсам можно заключить, что вечеринка была многолюдна — по меньшей мере около 100 человек. Сопровождалась она застольем, шумной дискотекой, откровенными выступлениями шоу-балета.

Это событие вызвало резкую реакцию общества и политических кругов. Впрочем, блоггер Залиско не обнаружил раскаяния.

"Я родился 27 ноября. Не я выбрал этот день. Он выбрал меня. И я не позволю кому-то портить мое настроение. Праздную так, как захочется мне!", — написал он.

Решением суда на блогера был наложен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Заявление Залиско после скандала. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что депутаты Львовского городского совета поддержали требование коллег областного совета относительно уголовной ответственности за отрицание Голодомора и надругательство над памятью миллионов его жертв.

Скандальная вечеринка блогеров во Львове превратилась в громкий скандал, которым занялась полиция.