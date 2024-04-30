У Львові Будинок вчених, в якому відбулася скандальна "голодна туса", повернули місту

Будинок вчених у Львові. Фото: Prolviv

Львівська обласна прокуратура через суд відстояла інтереси територіальної громади щодо витребування із незаконного володіння нерухомого майна. Йдеться про приміщення Будинку вчених, який знаходиться у центрі Львова і загальна площа якого складає понад 3200 кв. м.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі у вівторок, 30 квітня.

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Працівники прокуратури встановили, що Львівською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України без правових підстав зареєстровано право власності на нерухомість, а саме на Будинок вчених. При цьому дана нежитлова споруда перебуває у списку пам’яток, які не підлягають приватизації.

Зважаючи на ці обставини, приміщення належить до обласної комунальної власності і підстав для його оформлення та передачі у приватну власність не було.

"Реагуючи на порушення, прокурорами доведено безпідставність набуття права власності відповідачем на будівлю", — говориться у повідомленні прокуратури.

Після того, як прокурори надали усю необхідну інформацію, Господарський суд постановив повернути пам’ятку архітектури в центрі Львова її законному власнику.

Скандальна "голодна туса" у Будинку вчених

У львівському Будинку вчених у День пам’яті жертв Голодоморів, блогери та "зірки" інстаграму гучно веселилися на вечірці з елементами еротики. Захід організував блогер із Чернівців Олександр Заліско, який таким чином відсвяткував свій 29-ий День народження.

Учасники святкування активно ділилися фото і відео у соцмережах. Одне із зображень підписали "Блогерська голодна туса" і смалик-регітник. Його виклав в Інстаграмі ведучий "дійства" Володимир Остапчук. Згодом він видалив той пост.

По опублікованих постах і сторіс можна зробити висновок, що вечірка була багатолюдна – щонайменше близько 100 людей. Супроводжувалася вона застіллям, гучною дискотекою, відвертими виступами шоу-балету.

Ця подія викликала різку реакцію суспільства та політичних кіл. Втім, блогер Заліско не виявив каяття.

"Я народився 27 листопада. Не я вибрав цей день. Він вибрав мене. І я не дозволю комусь псувати мій настрій. Святкую так, як захочеться мені!", — написав він.

Рішенням суду на блогера було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Заява Заліско після скандалу. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що депутати Львівської міської ради підтримали вимогу колег обласної ради, щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору та за наругу над пам’яттю мільйонів його жертв.

Скандальна вечірка блогерів у Львові перетворилася на гучний скандал, яким зайнялася поліція.