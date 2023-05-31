Во Львове строят школу с помощью 3D-принтера

Строительство дополнительного корпуса школы с помощью 3D-принтера. Фото: ЛГС / Роман Балук

Во Львове идет строительство первого в Украине учебного заведения с помощью технологии 3D-печати. Это будет учебный корпус для первоклассников школы № 23 на ул. Варшавской.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Читайте также:

Школа на 3D-принтере

"Мы привезли сюда технологию 3D-печати, чтобы показать, как можно быстро и качественно отстраивать Украину. Эта школа — это 506 кв. м, которые мы вместе с партнерами COBOD International и 3DCP Group планируем сделать до 1 января. То, что уже построено, было напечатано всего за 48 часов и эта фаза строительства будет завершена в течение двух недель. В целом открытие школы запланировано на 1 января", — отметил основатель гуманитарного фонда Team4UA (Украина-Франция) Жан-Кристоф Бони.

По его словам, хотя этот проект не дешевле обычного строительства, но в десять раз быстрее.

Строительство дополнительного корпуса школы с помощью 3D-принтера. Фото: ЛГС / Роман Балук

"Это очень важный проект для восстановления Украины. Мы планируем открыть тренинговый центр, чтобы научить людей в Украине работать с этими технологиями и развивать 3D-строительство в Украине. Планируем построить мост в Херсоне с помощью этой технологии", — рассказал Жан-Кристоф Бони.

Дополнительный учебный корпус станет крупнейшим учебным заведением в мире, построенным с помощью такого 3D-принтера, и откроется уже в 2024 году. Здесь смогут учиться 100 учащихся начальных классов. Школа № 23 переполнена, ведь расположена в довольно густозаселенном районе.

Строительство дополнительного корпуса школы с помощью 3D-принтера. Фото: ЛГС / Роман Балук

Строительство дополнительного корпуса школы с помощью 3D-принтера. Фото: ЛГС / Роман Балук

Планируется, что этот одноэтажный объект будет иметь учебные классы, комфортный холл для общения детей, учительскую и санузлы. Также здесь предусмотрены большие стеклянные поверхности, а монолитные стены из бетона будут соответствовать новым стандартам безопасности.

"Мы — та компания, которая развила технологию 3D-строительства, возводит новые конструкции, новые здания слой за слоем. Сейчас эта технология используется в Украине впервые. С помощью этой технологии Украина может быть восстановлена гораздо быстрее и экологичнее. Мы очень гордимся, что мы сейчас здесь и предоставляем принтер бесплатно для Украины, потому что это меньше всего, что мы можем сделать для вас" , — отметил основатель и генеральный директор компании Сobod International (Дания) Генрик Люнд-Нильсен.

Напомним, что Одесская область потратит около 550 миллионов гривен на обустройство школьных укрытий до 1 сентября 2023 года. Финансирование будет осуществляться из государственного и местных бюджетов, а также с помощью международных доноров.