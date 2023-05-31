У Львові будують школу за допомогою 3D-принтера

Будівництво додаткового корпусу школи за допомогою 3D-принтера. Фото: ЛМР / Роман Балук

У Львові триває будівництво першого в Україні навчального закладу за допомогою технології 3D-друку. Це буде навчальний корпус для першокласників школи № 23, що на вул. Варшавській.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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"Ми привезли сюди технологію 3D-друку, щоб показати, як можна швидко і якісно відбудовувати Україну. Ця школа — це 506 кв. м, які ми разом з партнерами COBOD International та 3DCP Group плануємо зробити до 1 січня. Те, що вже побудовано, було надруковано всього за 48 годин і ця фаза будівництва буде завершена протягом двох тижнів. Загалом відкриття школи заплановано на 1 січня", — зазначив засновник гуманітарного фонду Team4UA (Україна-Франція) Жан-Крістоф Боні.

За його словами, хоч цей проєкт не є дешевшим за звичайне будівництво, але в десять разів швидший.

Будівництво додаткового корпусу школи за допомогою 3D-принтера. Фото: ЛМР / Роман Балук

"Це дуже важливий проєкт для відбудови України. Ми плануємо відкрити тренінговий центр, щоб навчити людей в Україні працювати з цими технологіями та розвивати 3D-будівництво в Україні. Плануємо збудувати міст у Херсоні за допомогою цієї технології", — розповів Жан-Крістоф Боні.

Додатковий навчальний корпус стане найбільшим навчальним закладом у світі, побудованим за допомогою такого 3D-принтера, та відкриється вже 2024 року. Тут зможуть навчатися 100 учнів початкових класів. Школа № 23 є переповненою, адже розміщена в досить густозаселеному районі.

Будівництво додаткового корпусу школи за допомогою 3D-принтера. Фото: ЛМР / Роман Балук

Будівництво додаткового корпусу школи за допомогою 3D-принтера. Фото: ЛМР / Роман Балук

Планується, що цей одноповерховий об’єкт матиме навчальні класи, комфортний хол для спілкування дітей, вчительську та санвузли. Також тут передбачено великі скляні поверхні, а монолітні стіни із бетону відповідатимуть новим стандартам безпеки.

"Ми — та компанія, яка розвинула технологію 3D-будівництва, яка зводить нові конструкції, нові будівлі шар за шаром. Зараз ця технологія використовується в Україні вперше. За допомогою цієї технології Україна може бути відновлена набагато швидше і екологічніше. Ми дуже пишаємось, що ми зараз тут і надаємо принтер безкоштовно для України, бо це найменше, що ми можемо зробити для вас", — наголосив засновник та генеральний директор компанії Сobod International (Данія) Генрік Люнд-Нільсен.

Нагадаємо, що Одеська область витратить близько 550 мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів до 1 вересня 2023 року. Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевого бюджетів, а також за допомогою міжнародних донорів.