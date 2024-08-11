На Лычаковской во Львове 11 августа произошла авария

Во Львове из-за ДТП затруднено движение на одной из дорог
11 августа 2024 17:58
ДТП во Львове. Фото: скриншот с видео
Во Львове в воскресенье, 11 августа, на одной из улиц произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате затруднено движение автомобильного транспорта.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
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Известно, что дорожный инцидент произошел на улице Лычаковской во Львове.
В результате ДТП движение автомобильного транспорта затруднено.
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