На Лычаковской во Львове 11 августа произошла авария

ДТП во Львове. Фото: скриншот с видео

Во Львове в воскресенье, 11 августа, на одной из улиц произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате затруднено движение автомобильного транспорта.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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ДТП во Львове 11 августа

Известно, что дорожный инцидент произошел на улице Лычаковской во Львове.

В результате ДТП движение автомобильного транспорта затруднено.