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У Львові вперше встановлюють кассельські бордюри на зупинках — де тривають роботи

11 серпня 2024 15:22
Галина Шподарева - редактор
У Львові на проспекті Чорновола встановлять касселькі бордюри
Встановлення кассельського бордюру на зупинці. Фото: Львівська міська рада
Галина Шподарева - редактор

У Львові вперше встановлюють кассельські бордюри в рамках облаштування безбар’єрного простору. Такі бордюри дають змогу громадському транспорту максимально близько під’їхати до зупинки та забезпечують комфортну посадку і висадку пасажирам.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради

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Кассельський бордюр. Фото: Львівська міська рада

Кассельські бордюри у Львові

Перша зупинка громадського транспорту у Львові, де встановлюють кассельські бордюри, які забезпечують комфортну посадку і висадку пасажирів з інвалідністю, розташована на проспекті Чорновола, 39-41. Обрали цей об'єкт не випадково.

"Це одна з великих зупинок міста. Її довжина 45 м, і тут зупиняється 20 маршрутів автобусного громадського транспорту і 1 тролейбусний маршрут. Через війну збільшується кількість людей з інвалідністю та різними травмами. Тому ми маємо забезпечити для них доступність та інклюзивність у всіх сферах життя, зокрема доступність зупинок громадського транспорту", — йдеться у повідомленні.

Також тут буде облаштована нова платформа зупинки, де постелять тактильну плитку — направляючу і попереджувальну, та облаштують тротуари з двох сторін, щоб підходи до зупинки були теж безбар’єрними.

У Львові вперше встановлюють кассельські бордюри на зупинках — де тривають роботи - фото 2
Ремонт на зупинці на проспекті Чорновола. Фото: Львівська міська рада

Вартість та тривалість ремонту

Ремонтні роботи на проспекті Чорновола розпочалися з 29 липня. На час робіт тролейбуси та автобуси посадку та висадку пасажирів тимчасово здійснюють за 30 м до існуючої зупинки.

"Роботи досить об’ємні, коштують майже 950 тис. гривень. А за кошти інвестора встановимо тут два сучасниі павільйони", — розповіли у відділі комунального господарства Галицької районної адміністрації.

Якщо погодні умови дозволятимуть, то роботи планують завершити до кінця серпня. Хоча заплановано, що вони мали б тривати два місяці.

За даними міськради, загалом на сьогодні доступними або частково доступними для маломобільних груп населення у Львові є майже 75% зупинок. А станом на зараз тривають ремонтні роботи з облаштування безбар’єрного простору на трамвайній зупинці на пл. Соборній.

У Львові вперше встановлюють кассельські бордюри на зупинках — де тривають роботи - фото 3
Облаштування безбар'єрного простору. 
Фото: Львівська міська рада​​​
У Львові вперше встановлюють кассельські бордюри на зупинках — де тривають роботи - фото 4
Оновлення тротуару. Фото: Львівська міська рада

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