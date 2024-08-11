Во Львове на проспекте Черновола установят кассельские бордюры

Установка кассельского бордюра на остановке. Фото: Львовский городской совет

Во Львове впервые устанавливают касельские бордюры в рамках обустройства безбарьерного пространства. Такие бордюры позволяют общественному транспорту максимально близко подъехать к остановке и обеспечивают комфортную посадку и высадку пассажирам.

Об этом сообщила прессслужба Львовского городского совета.

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Кассельский бордюр.

Фото: Львовский городской совет

Кассельские бордюры во Львове

Первая остановка общественного транспорта во Львове, где устанавливают кассельские бордюры, которые обеспечивают комфортную посадку и высадку пассажиров с инвалидностью, расположена на проспекте Черновола, 39-41. Выбрали этот объект не случайно.

"Это одна из больших остановок города. Ее длина 45 м, и здесь останавливается 20 маршрутов автобусного общественного транспорта и 1 троллейбусный маршрут. Из-за войны увеличивается количество людей с инвалидностью и различными травмами. Поэтому мы должны обеспечить для них доступность и инклюзивность во всех сферах жизни, в частности доступность остановок общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Также здесь будет обустроена новая платформа остановки, где постелят тактильную плитку — направляющую и предупредительную, и обустроят тротуары с двух сторон, чтобы подходы к остановке были тоже безбарьерными.

Ремонт на остановке по проспекту Черновола. Фото: Львовский городской совет

Стоимость и продолжительность ремонта

Стоимость и продолжительность ремонта

Ремонтные работы на проспекте Черновола начались с 29 июля. На время работ троллейбусы и автобусы посадку и высадку пассажиров временно осуществляют за 30 м до существующей остановки.

"Работы достаточно объемные, стоят почти 950 тыс. гривен. А за средства инвестора установим здесь два современных павильона", — рассказали в отделе коммунального хозяйства Галицкой районной администрации.

Если погодные условия позволят, то работы планируют завершить до конца августа. Хотя запланировано, что они должны были бы длиться два месяца.

По данным горсовета, всего на сегодня доступными или частично доступными для маломобильных групп населения во Львове есть почти 75% остановок. А по состоянию на сейчас продолжаются ремонтные работы по обустройству безбарьерного пространства на трамвайной остановке на площади Соборной.

Устройство безбарьерного пространства. Фото: Львовский городской совет