Из Львова в Харьков отправился поезд с детским вагоном в составе

Детский вагон Укрзализныци. Фото: Львовская ОВА

С железнодорожного вокзала Львова отправился поезд №15/16 "Харьков — Ясиня" с новым специализированным детским вагоном в составе, адаптированном для путешествий самых маленьких пассажиров до 8 лет.

Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации в субботу, 10 августа.

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Поезд №15/16 "Харьков — Ясиня". Фото: Львовская ОВА

Особенности детского вагона Укрзализныци

В детском вагоне каждое купе обустроили учебно-развлекательными материалами, настольными играми, манежами для малышей и увеличенными ограничителями верхней полки с противоударной накладкой.

"В коридорах разместили интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские перила с мягкой обивкой для безопасного передвижения", — говорится в сообщении.

Как сообщили во Львовской ОВА, вскоре планируют запустить еще семь таких вагонов. Разработали и профинансировали проект в коллаборации с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке Правительства Бельгии.

Детское купе, поезд №15/16 "Харьков — Ясиня". Фото: Львовская ОВА

Детский вагон Укрзализныци. Фото: Львовская ОВА

Специализированный вагон для детей. Фото: Львовская ОВА