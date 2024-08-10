Из Львова в Харьков отправился поезд с детским вагоном в составе

Во Львове показали первый детский вагон, отправившийся в Харьков
С железнодорожного вокзала Львова отправился поезд №15/16 "Харьков — Ясиня" с новым специализированным детским вагоном в составе, адаптированном для путешествий самых маленьких пассажиров до 8 лет.
Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации в субботу, 10 августа.
Особенности детского вагона Укрзализныци
В детском вагоне каждое купе обустроили учебно-развлекательными материалами, настольными играми, манежами для малышей и увеличенными ограничителями верхней полки с противоударной накладкой.
"В коридорах разместили интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские перила с мягкой обивкой для безопасного передвижения", — говорится в сообщении.
Как сообщили во Львовской ОВА, вскоре планируют запустить еще семь таких вагонов. Разработали и профинансировали проект в коллаборации с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке Правительства Бельгии.
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