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У Львові показали перший дитячий вагон, який вирушив до Харкова

10 серпня 2024 18:07
Галина Шподарева - редактор
Зі Львова до Харкова вирушив поїзд з дитячим вагоном у складі
Дитячий вагон Укрзалізниці. Фото: Львівська ОВА
Галина Шподарева - редактор

Із залізничного вокзалу Львова відправився поїзд №15/16 "Харків — Ясіня" з новим спеціалізованим дитячим вагоном у складі, який адаптований для подорожей найменших пасажирів до 8 років.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації у суботу, 10 серпня. 

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Поїзд №15/16 "Харків — Ясіня". Фото: Львівська ОВА

Особливості дитячого вагону Укрзалізниці

У дитячому вагоні кожне купе облаштували навчально-розважальними матеріалами, настільними іграми, манежами для малечі та збільшеними обмежувачами верхньої полички із протиударною накладкою.

"В коридорах розмістили інтерактивні плакати, бізі-борди з рухомими елементами і дитячі поручні з мʼякою оббивкою для безпечного пересування", — йдеться в повідомленні. 

Як повідомили в Львівській ОВА, невдовзі планують запустити ще сім таких вагонів. Розробили та профінансували проєкт у колаборації з ЮНІСЕФ і за фінансової підтримки Уряду Бельгії.

У Львові показали перший дитячий вагон, який вирушив до Харкова - фото 2
Дитяче купе, поїзд №15/16 "Харків — Ясіня". Фото: Львівська ОВА
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Дитячий вагон Укрзалізниці. Фото: Львівська ОВА
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Спеціалізований вагон для дітей. Фото: Львівська ОВА
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Поїзд "Харків — Ясіня", дитячий вагон. Фото: Львівська ОВА

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