Зі Львова до Харкова вирушив поїзд з дитячим вагоном у складі

У Львові показали перший дитячий вагон, який вирушив до Харкова
Із залізничного вокзалу Львова відправився поїзд №15/16 "Харків — Ясіня" з новим спеціалізованим дитячим вагоном у складі, який адаптований для подорожей найменших пасажирів до 8 років.
Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації у суботу, 10 серпня.
Особливості дитячого вагону Укрзалізниці
У дитячому вагоні кожне купе облаштували навчально-розважальними матеріалами, настільними іграми, манежами для малечі та збільшеними обмежувачами верхньої полички із протиударною накладкою.
"В коридорах розмістили інтерактивні плакати, бізі-борди з рухомими елементами і дитячі поручні з мʼякою оббивкою для безпечного пересування", — йдеться в повідомленні.
Як повідомили в Львівській ОВА, невдовзі планують запустити ще сім таких вагонів. Розробили та профінансували проєкт у колаборації з ЮНІСЕФ і за фінансової підтримки Уряду Бельгії.
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