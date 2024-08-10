Зі Львова до Харкова вирушив поїзд з дитячим вагоном у складі

Дитячий вагон Укрзалізниці. Фото: Львівська ОВА

Із залізничного вокзалу Львова відправився поїзд №15/16 "Харків — Ясіня" з новим спеціалізованим дитячим вагоном у складі, який адаптований для подорожей найменших пасажирів до 8 років.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації у суботу, 10 серпня.

Читайте також:

Поїзд №15/16 "Харків — Ясіня". Фото: Львівська ОВА

Особливості дитячого вагону Укрзалізниці

У дитячому вагоні кожне купе облаштували навчально-розважальними матеріалами, настільними іграми, манежами для малечі та збільшеними обмежувачами верхньої полички із протиударною накладкою.

"В коридорах розмістили інтерактивні плакати, бізі-борди з рухомими елементами і дитячі поручні з мʼякою оббивкою для безпечного пересування", — йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Львівській ОВА, невдовзі планують запустити ще сім таких вагонів. Розробили та профінансували проєкт у колаборації з ЮНІСЕФ і за фінансової підтримки Уряду Бельгії.

Дитяче купе, поїзд №15/16 "Харків — Ясіня". Фото: Львівська ОВА

Дитячий вагон Укрзалізниці. Фото: Львівська ОВА

Спеціалізований вагон для дітей. Фото: Львівська ОВА