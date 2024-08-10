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Военная часть не уволила непригодного солдата — какой вердикт вынесли в суде

10 августа 2024 21:13
Галина Шподарева - редактор
Во Львове военная часть не уволила солдата, несмотря на вывод ВВК
Заседание суда. Иллюстративное фото: ml.od.court.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

Во Львове военнослужащий обратился в суд из-за того, что его не увольняют из воинской части, несмотря на то, что есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе. Причина — имущество, которое не сдал солдат.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Во Львов суд обратился старший солдат, гранатометчик одной из воинских частей, который с декабря 2022 года проходил военную службу. В декабре 2023 года ВВК признала его непригодным к военной службе и направила свидетельство о болезни к месту прохождения службы.

Солдата должны были уволить со службы по состоянию здоровья, но в воинской части этого не сделали. Причина — за солдатом есть закрепленное имущество, которое находится на балансе воинской части. Из-за того, что истец не вернул имущество, процедура увольнения со службы не может быть завершена. 

"Солдат не сдал выданное ему балансовое имущество, поэтому процедура увольнения не может быть завершена, поскольку будут нанесены убытки государству в сумму полученного балансового имущества", — говорится в документе.

Солдат просил суд признать противоправной бездеятельность воинской части и обязать ее уволить его со службы.

Решение суда

"Анализ норм законодательства дает основания для вывода о том, что приказ об увольнении военнослужащего с военной службы выдается немедленно, и не зависит от возврата закрепленного за ним имущества, которое числится на балансе воинской части. Суд не может оставить без внимания тот факт, что ответчик не подал никаких надлежащих и достаточных доказательств, подтверждающих наличие у истца закрепленного за ним имущества, которое числится на балансе ответчика", — отметил судья.

Суд удовлетворил иск военного, признал противоправной бездеятельность воинской части и обязал ее уволить истца со службы по состоянию здоровья.

Продолжается срок на апелляционное обжалование решения. 

Военная часть не уволила непригодного солдата — какой вердикт вынесли в суде - фото 1

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