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Військова частина не звільнила солдата, який був непридатним — який вердикт винесли в суді

10 серпня 2024 21:13
Галина Шподарева - редактор
У Львові військова частина не звільнила солдата попри висновок ВЛК
Засідання суду. Ілюстративне фото: ml.od.court.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

У Львові військовослужбовець звернувся до суду через те, що його не звільняють з військової частини попри те, що є висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Причина — майно, яке не здав солдат. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Львові суду звернувся старший солдат, гранатометник однієї з військових частин, який із грудня 2022 року проходив військову службу. У грудні 2023 року ВЛК визнала його непридатним до військової служби та направила свідоцтво про хворобу до місця проходження служби.

Солдата мали звільнити зі служби за станом здоров’я, але у військовій частині цього не зробили. Причина — за солдатом є закріплене майно, яке перебуває на балансі військової частини. Через те, що позивач не повернув майно, процедура звільнення зі служби не може бути завершена. 

"Солдат не здав видане йому балансове майно, тому процедура звільнення не може бути завершена, оскільки будуть завдані збитки державі в суму отриманого балансового майна", — йдеться в документі.

Солдат просив суд визнати протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язати її звільнити його зі служби.

Рішення суду

"Аналіз норм законодавства дає підстави для висновку про те, що наказ про звільнення військовослужбовця з військової служби видається негайно, та не залежить від повернення закріпленого за ним майна, яке рахується на балансі військової частини. Суд не може залишити поза увагою той факт, що відповідач не подав жодних належних і достатніх доказів, які б підтверджували наявність у позивача закріпленого за ним майна, яке рахується на балансі відповідача", — зазначив суддя.

Суд задовольнив позов військового, визнав протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язав її звільнити позивача зі служби за станом здоров’я.

Триває строк на апеляційне оскарження рішення. 

Військова частина не звільнила солдата, який був непридатним — який вердикт винесли в суді - фото 1

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