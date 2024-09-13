Во Львове с 16 сентября перекроют часть центра - какая причина

Перекрытие движения. Иллюстративное фото: varta1.com

Во Львове с понедельника, 16 сентября, начнут прокладывать канализационные сети по улице Зеленая. В результате участок будет закрыт для движения автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в пятницу, 13 сентября.

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Закрытие движения на улице Зеленой во Львове

Так, канализационные сети будут прокладывать по адресу улица Зеленая, 11. Поэтому на один месяц для движения транспорта закроют:

улицу О.Телиги (на участке от дома № 22а до улицы Керчинской);

улицу Керчинскую (от дома №13 до улицы Зеленой).

В горсовете рассказали, что работы будет выполняться подрядной организацией по заказу строителя, возводящего рядом жилье.

Известно, что на улицах Керчинской и Е.Телиги общественный транспорт пока не курсирует, поэтому перекрытие движения не повлечет за собой неудобств.

А просмотреть все перекрытия дорог во Львове можно на онлайн-карте, где указаны сроки.