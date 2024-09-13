У Львові з 16 вересня перекриють частину центру — яка причина

Перекриття руху. Ілюстративне фото: varta1.com

У Львові з понеділка, 16 вересня, розпочнуть прокладати каналізаційні мережі на вулиці Зеленій. Внаслідок цього ділянка буде закрита для руху автомобілів.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у п'ятницю, 13 вересня.

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Закриття руху на вулиці Зеленій у Львові

Так, каналізаційні мережі будуть прокладати за адресою вулиця Зелена, 11. Через це на один місяць для руху транспорту закриють:

вулицю О.Теліги (на ділянці від будинку № 22а до вулиці Керчинської);

вулицю Керчинську (від будинку №13 до вулиці Зеленої).

У міськраді розповіли, що роботи виконуватиме підрядна організація на замовлення будівельника, що зводить поруч житло.

Відомо, що на вулицях Керчинській та О.Теліги громадський транспорт наразі не курсує, тому перекриття руху не спричинить незручностей.

А переглянути усі перекриття доріг у Львові можна на онлайн-карті, де також вказані терміни.