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Во Львове чиновники требуют международную сертификацию у мойщиков остановок

3 марта 2024 23:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове чиновники требуют международную сертификацию у мойщиков остановок
Люди на остановке общественного транспорта. Иллюстративное фото: livejournal.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове Франковская районная администрация объявила тендер на обслуживание остановок общественного транспорта. Главным требованием перед участниками тендера является наличие международных сертификатов качества.

Тендер был опубликован на портале закупок Prozorro.

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Согласно тендеру, победитель до конца 2024 года будет обслуживать 76 остановок общественного транспорта Львова. Речь идет об уборке, мойке, замене стекла, ремонте скамеек, покраске. Приблизительная стоимость таких услуг составляет более 1,7 млн грн.

Как выяснилось, львовские чиновники требуют, чтобы участники тендера владели тремя международными сертификатами ISO, а также документами, подтверждающими систему менеджмента качества, экологический менеджмент и систему управления здравоохранением и безопасностью труда.

Журналисты NGL.media выяснили, что подобных требований нет ни в одной райадминистрации Львова и даже в других городах Украины.

Владелец компании "УкрПромБудМеханізація" Николай Козак рассказал, что его предприятие, много лет обслуживавшее остановки, не сможет принять участие в тендере из-за таких требований.

"В общем, мы можем получить такие сертификаты, хотя не понятно зачем. Проблема в том, что процесс получения сертификатов ISO длится больше месяца, а об этом чиновники объявили за шесть дней до представления предложений", — указал Козак.

В предыдущие годы Франковская райадминистрация также проводила такие тендеры, однако не требовала сертификатов качества. По словам временного исполняющего обязанности главы Франковской райадминистрации Львова Галины Шарко, такими действиями и новыми правилами чиновники хотят приблизиться к международным стандартам. Сертификаты дают гарантию того, что победитель тендера будет качественно и своевременно выполнять свою работу.

"Не думаю, что это сужает конкуренцию, потому что у уважающей себя фирмы будут такие документы. У участников было достаточно времени, чтобы подготовить все необходимые сертификаты, потому что такой тендер объявляется не впервые", — заявила Шарко.

Если никто из компаний не захочет участвовать в тендере, его объявят еще раз.

Напомним, мэрия Черновцов планирует объявить тендер по реконструкции улицы Марии Заньковецкой. Для украшения улицы планируют использовать элитную брусчатку, стоимостью почти 48 миллионов гривен.

А в Одессе планируют купить новый эвакуатор для нужд города. На закупку грузового транспорта планируют потратить около 6 миллионов гривен.

тендер
Львов
Украина
сертификация

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