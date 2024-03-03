У Львові чиновники вимагають міжнародну сертифікацію у мийників зупинок

Люди на зупинці громадського транспорту. Ілюстративне фото: livejournal.com

У Львові Франківська районна адміністрація оголосила тендер на обслуговування зупинок громадського транспорту. Головною вимогою перед учасниками тендеру стоїть наявність міжнародних сертифікатів якості.

Тендер було опубліковано на порталі закупівель Prozorro.

Читайте також:

У Львові вимагають сертифікатів якості від переможця тендеру

Згідно з тендером, переможець до кінця 2024 року буде обслуговувати 76 зупинок громадського транспорту Львова. Йдеться про прибирання, миття, заміну скла, ремонт лавок, фарбування. Приблизна вартість таких послуг складає понад 1,7 млн грн.

Як з'ясувалося, львівські чиновники вимагають, щоб учасники тендеру володіли трьома міжнародними сертифікатами ISO, а також документами, що підтверджують систему менеджменту якості, екологічний менеджмент та систему управління охороною здоров’я та безпекою праці.

Журналісти NGL.media з'ясували, що подібних вимог не має в жодній райадміністрації Львова і навіть в інших містах України.

Власник компанії "УкрПромБудМеханізація", Микола Козак розповів, що його підприємство, яке багато років обслуговувало зупинки, не зможе взяти участь в тендері через такі вимоги.

"Загалом ми можемо отримати такі сертифікати, хоча не зрозуміло навіщо. Проблема у тому, що процес отримання сертифікатів ISO триває більше місяця, а про це чиновники оголосили за шість днів до подання пропозицій", — вказав Козак.

Попередні роки Франківська райадміністрація також проводила такі тендери, однак не вимагала сертифікатів якості. За словами тимчасового виконувача обов'язків голови Франківської райадміністрації Львова Галини Шарко, такими діями та новими правилами чиновники хочуть наблизитись до міжнародних стандартів. Сертифікати дають гарантію про те, що переможець тендеру буде якісно та вчасно виконувати свою роботу.

"Не думаю, що це звужує конкуренцію, бо фірма, яка себе поважає, матиме такі документи. Учасники мали достатньо часу, щоб підготувати всі необхідні сертифікати, бо такий тендер оголошується не вперше", — заявила Шарко.

Якщо ніхто з компаній не захоче брати участь в тендері, то його оголосять ще раз.

Нагадаємо, мерія Чернівців планує оголосити тендер для реконструкції вулиці Марії Заньковецької. На оздоблення вулиці планують використати елітну бруківку, вартістю у майже 48 мільйонів гривень.

А в Одесі планують купити новий евакуатор для потреб міста. На закупівлю вантажного транспорту планують витратити майже 6 мільйонів гривень.