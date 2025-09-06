Во Львове ребенка оставили на крыше автомобиля

Во Львове мужчина оставил младенца на крыше авто — как накажут
Во Львове мужчина забыл трубку с младенцем на крыше автомобиля и начал движение. В результате ребенок получил телесные повреждения.
Об этом информирует полиция Львовской области в субботу, 6 сентября, в Facebook.
Во Львове младенца забыли на крыше автомобиля — что известно
По данным правоохранителей, во Львове мужчина забыл люльку с младенцем на крыше автомобиля и начал движение. Люлька упала на обочину, в результате чего ребенок получил телесные повреждения.
Происшествие произошло в пятницу, 5 сентября, около 15:45 на улице Казацкой во Львове.
Как установили оперативники криминальной полиции и следователи Львовского районного управления полиции №1, 47-летний львовянин поставил трубку со своим малолетним сыном, которому еще не исполнилось полтора месяца, на крышу автомобиля Volkswagen Passat и, забыв об этом, начал движение. Люлька с ребенком на ходу упала с крыши автомобиля на обочину дороги, однако водитель не заметил этого — и поехал дальше.
Неравнодушные прохожие, которые стали очевидцами происшествия, вызвали на место карету скорой медицинской помощи и сообщили на оперативную линию 102.
Полицейские оперативно установили личность отца-водителя. А врачи диагностировали у младенца ушибы и другие телесные повреждения.
Следователи территориального подразделения полиции, за процессуального руководства Галицкой окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Досудебное расследование продолжается.
