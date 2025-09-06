У Львові дитину залиши на даху автомобіля

Люлька з немовлям, яке лишив чоловік на даху автомобіля. Фото: Нацполіція/Facebook

У Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух. Внаслідок цього дитина отримала тілесні ушкодження.

Про це інформує поліція Львівської області у суботу, 6 вересня, Facebook.

У Львові немовля забули на даху автівки — що відомо

За даними правоохоронців, у Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух. Люлька впала на узбіччя, внаслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження.

Подія сталась у п'ятницю, 5 вересня, близько 15:45 на вулиці Козацькій у Львові.

Як встановили оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №1, 47-річний львів’янин поставив люльку зі своїм малолітнім сином, якому ще не виповнилось півтора місяця, на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, розпочав рух. Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, проте водій не помітив цього — та поїхав далі.

Небайдужі перехожі, які стали очевидцями події, викликали на місце карету швидкої медичної допомоги та повідомили на оперативну лінію 102.

Поліціянти оперативно встановили особу батька-водія. А лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває.

Скриншот повідомлення поліції Львівської області/Facebook

