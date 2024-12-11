Мобилизация в Украине — во Львове судили мужчину, проигнорировавшего повестку

Судья. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львове мужчина получил повестку, но не пришел в Территориальный центр комплектования (ТЦК). Суд решил его наказать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что военнообязанный мужчина получил повестку в апреле 2024 года, но решил ее проигнорировать.

На суде обвиняемый признал вину, заявив, что не прибыл в ТЦК, потому что якобы находился на лечении. Он также попросил учесть, что воспитывает малолетнего ребенка и имеет положительные характеристики с места работы. Однако суд признал, что эти обстоятельства не являются основанием для уклонения от мобилизации.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в уклонении от призыва по мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киевской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он прошел ВВК и получил две повестки, но проигнорировал их.

А в Черкассах военные части не принимали мобилизованного мужчину на службу из-за состояния здоровья. Третью повестку от ТЦК он уже решил игнорировать.