Мобілізація в Україні — у Львові судили чоловіка, яки проігнорував повістку

Суддя. Фото ілюстративне: Pexels

У Львові чоловік отримав повістку, але не прийшов до Територіального центру комплектування (ТЦК). Суд вирішив його покарати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що військовозобов'язаний чоловік отримав повістку у квітні 2024 року, але вирішив її проігнорувати.

На суді обвинувачений визнав провину, заявивши, що не прибув до ТЦК, бо начебто перебував на лікуванні. Він також попросив врахувати, що виховує малолітню дитину та має позитивні характеристики з місця роботи. Однак суд визнав, що ці обставини не є підставою для уникнення мобілізації.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним в ухиленні від призову за мобілізацією та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що на Київщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він пройшов ВЛК та отримав дві повістки, але проігнорував їх.

В в Черкасах військові частини не приймали мобілізованого чоловіка на службу через стан здоров’я. Третю повістку від ТЦК він уже вирішив ігнорувати.