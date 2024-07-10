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Во Львове мужчина взорвался на гранате Ф-1 — что известно

10 июля 2024 16:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Во Львове мужчина взорвался на гранате Ф-1
Граната в руках. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львове в среду, 10 июля, во Львове 34-летний мужчина подорвался на гранате. Известно, что от осколочных ранений пострадавший умер.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

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В 06:30 в полицию сообщили о взрыве гранаты Ф-1 возле одного из многоэтажных домов по улице Пасечной. В результате этого инцидента погиб 34-летний житель Львова, других пострадавших нет.

По предварительным данным, пострадавший получил осколочные ранения в результате взрыва гранаты, вероятно, типа Ф-1. В настоящее время идет расследование, в ходе которого правоохранительные органы исследуют обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

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Напомним, в воскресенье, 7 июля, в Луцке неизвестный бросил гранату в людей на обочине из окна автомобиля, что повлекло за собой ее детонирование.

Ранее мы писали, что в Сквирской общине Киевской области мужчина, выйдя из магазина, бросил гранату. В результате взрыва пострадали прохожий и сам злоумышленник.

Также в Харьковской области мужчине, который нашел и хранил гранату Ф-1, следователи сообщили о подозрении. Кроме того, на улице он угрожал ею прохожему.

Львов взрыв полиция Украина Львовская область граната боеприпасы

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