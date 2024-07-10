У Львові чоловік підірвався на гранаті

Граната в руках. Фото: AP

У Львові у середу, 10 липня, у Львові 34-річний чоловік підірвався на гранаті. Відомо, що від осколкових поранень постраждалий помер.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

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Вибух у Львові 10 липня

О 06:30 в поліцію повідомили про вибух гранати Ф-1 біля одного з багатоповерхових будинків на вулиці Пасічній. У результаті цього інциденту загинув 34-річний житель Львова, інших постраждалих немає.

За попередніми даними, постраждалий отримав осколкові поранення в результаті вибуху гранати, ймовірно, типу Ф-1. В цей час триває розслідування, під час якого правоохоронні органи досліджують обставини події та походження боєприпасу.

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Нагадаємо, в неділю, 7 липня, в Луцьку невідомий викинув гранату в людей на узбіччі з вікна автомобіля, що спричинило її детонування.

Раніше ми писали, у Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам зловмисник.

Також на Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.