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У Львові чоловік підірвався на гранаті Ф-1 — що відомо

10 липня 2024 16:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Львові чоловік підірвався на гранаті
Граната в руках. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Львові у середу, 10 липня, у Львові 34-річний чоловік підірвався на гранаті. Відомо, що від осколкових поранень постраждалий помер.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

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О 06:30 в поліцію повідомили про вибух гранати Ф-1 біля одного з багатоповерхових будинків на вулиці Пасічній. У результаті цього інциденту загинув 34-річний житель Львова, інших постраждалих немає. 

За попередніми даними, постраждалий отримав осколкові поранення в результаті вибуху гранати, ймовірно, типу Ф-1. В цей час триває розслідування, під час якого правоохоронні органи досліджують обставини події та походження боєприпасу.

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Нагадаємо, в неділю, 7 липня, в Луцьку невідомий викинув гранату в людей на узбіччі з вікна автомобіля, що спричинило її детонування.

Раніше ми писали, у Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам зловмисник. 

Також на Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.

Львів вибух поліція Україна Львівська область граната боєприпаси

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