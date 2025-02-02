Львовянин избил бывшую жену из-за детей — приговор суда

Молоток судьи. Фото: Pixabay

Во Львове судили мужчину, который избил бывшую жену. Он объяснил, что вместе они не проживали, а потерпевшая хотела забрать у него детей.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как пояснил в суде мужчина, они с потерпевшей прожили вместе 14 лет и имели троих детей. Последние пять месяцев перед конфликтом женщина проживала отдельно. В один из дней она пришла навестить детей и заявила, что забирает их. Мужчина подчеркнул, что не позволил этого сделать, поскольку его бывшая имела отношения с человеком, который употреблял наркотические вещества. Сама же женщина объяснила, что хотела забрать детей, поскольку они болели и не получали должного лечения.

После этого между мужчиной и женщиной возникла ссора. Обвиняемый нанес потерпевшей удары в область лица, груди, шеи и рук. После того женщина упала на пол. Мужчина нанес ей повреждения в виде синяков и ссадин, судебно-медицинская экспертиза определила это как легкие телесные повреждения.

Приговор суда

Мужчину суд признал виновным. Ему назначили наказание в виде 200 часов общественных работ. Кроме того, он должен пройти программу для обидчиков в течение одного месяца.

Напомним, в Харькове судили пенсионера, который во время конфликта избил другого мужчину. Ему назначили штраф за нападение на человека.

Также мы писали о том, что харьковский суд наказал медбрата, который во время конфликта толкнул человека. Из-за этого у мужчины произошел перелом ключицы.