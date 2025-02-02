Львів'янин побив колишню дружину через дітей — вирок суду

Молоток судді. Фото: Pixabay

У Львові судили чоловіка, який побив колишню дружину. Він пояснив, що разом вони не проживали, а потерпіла хотіла забрати в нього дітей.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як пояснив в суді чоловік, вони з потерпілою прожили разом 14 років та мали трьох дітей. Останні п'ять місяців перед конфліктом жінка проживала окремо. В один з днів вона прийшла навідати дітей та заявила, що забирає їх. Чоловік наголосив, що не дозволив цього зробити, оскільки його колишня мала стосунки з особою, яка вживала наркотичні речовини. Сама ж жінка пояснила, що хотіла забрати дітей, оскільки вони хворіли й не отримували належного лікування.

Після цього між чоловіком та жінкою виникла суперечка. Обвинувачений завдав потерпілій ударів в область обличчя, грудей, шиї та рук. Після того жінка впала на підлогу. Чоловік спричинив їй ушкодження у вигляді синців та саден, судово-медична експертиза визначила це як легкі тілесні ушкодження.

Вирок суду

Чоловіка суд визнав винним. Йому призначили покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Крім того, він має пройти програму для кривдників протягом одного місяця.

Нагадаємо, у Харкові судили пенсіонера, який під час конфлікту побив іншого чоловіка. Йому призначили штраф за напад на людину.

Також ми писали про те, що харківський суд покарав медбрата, який під час конфлікту штовхнув людину. Через це у чоловіка стався перелом ключиці.