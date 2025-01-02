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Во Львове мужчина присвоил ящик с патронами — что решил суд

2 января 2025 10:58
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове мужчина получил год условно, потому что хотел присвоить ящик с патронами
Молоток судьи. Фото: УНИАН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове мужчина нашел возле свалки коробку с патронами, которые используются для стрельбы из короткого оружия, и попытался их присвоить. Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы, замененных на один год испытательного срока.

Материалы дела хранятся в Опендатаботе.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что обвиняемый обнаружил на улице возле свалки коробку, в которой находилось 50 патронов к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Свою находку мужчина оставил при себе, однако был остановлен сотрудниками полиции, которые обнаружили у него патроны, переносимые в кармане куртки.

Свою вину мужчина признал, а также подтвердил все обстоятельства совершенного им уголовного преступления. Он также добавил, что подобранные патроны планировалось использовать для продажи.

Муж просил слишком строго не наказывать. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не выявил.

Что решил суд

Исследовав все обстоятельства дела, суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Он был заменен на один год условного срока.

Обвиняемый также должен возместить процессуальные расходы по привлечению эксперта в размере 3183 гривны 60 копеек.

Ранее мы сообщали, что в Харькове мужчина организовал преступную группу, чтобы угнать своего коллегу по работе и завладеть его деньгами. Суд вынес ему наказание.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который уклонялся от мобилизации, потому что якобы ухаживал за больным отцом.

суд Львов полиция Украина судебные решения

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