У Львові чоловік отримав рік умовно, бо хотів привласнити ящик з патронами

Молоток судді. Фото: УНІАН

У Львові чоловік знайшов біля смітника коробку з набоями, які використовуються для стрільби з короткої зброї, і спробував їх привласнити. Суд призначив обвинувачуваному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, які були замінені на один рік іспитового терміну.

Матеріали справи зберігаються в Опендатабот.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що обвинувачуваний виявив на вулиці біля смітника коробку, в якій знаходилося 50 набоїв до короткоствольної нарізної вогнепальної зброї. Свою знахідку чоловік залишив при собі, проте був зупинений працівниками поліції, які виявили в нього набої, які той переносив у кишені куртки.

Свою провину чоловік визнав, а також підтвердив усі обставини вчиненого ним кримінального правопорушення. Він також додав, що підібрані патрони планував використати для продажу.

Чоловік просив надто суворо ого не карати. Обставин, які обтяжують покарання, суд не виявив.

Що вирішив суд

Дослідивши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Його було замінено на один рік умовного терміну.

Обвинувачуваний також має відшкодувати процесуальні витрати на залучення експерта в розмірі 3183 гривні 60 копійок.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові чоловік організував злочинну групу, аби викрасти свого колегу по роботі та заволодіти його грошима. Суд виніс йому покарання.

Нагадаємо, в Одеській області судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації, бо нібито доглядав за хворим батьком.