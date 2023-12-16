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Во Львове мужчина прыгнул со второго этажа ТРЦ, чтобы избежать повестки

16 декабря 2023 15:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове мужчина прыгнул со второго этажа ТРЦ, чтобы избежать повестки
Сотрудники ТЦК и полиции в торговом центре. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове работники территориального центра комплектования и социальной поддержки посетили торгово-развлекательный центр Forum.

Соответствующее видео распространяется в Telegram-каналах.

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"В сети распространяют фото, будто в ТЦ Forum раздают повестки. Пишут, что мужчина убегая от военных, прыгнул или со второго этажа, или с эскалатора", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки посетили торгово-развлекательные центры города. Там они раздували повестки.

Напомним, что сотрудники ТЦК и СП устроили рейды по ресторанам Кривого Рога. Также в одном из ресторанов были замечены и сотрудники полиции.

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