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У Львові чоловік стрибнув з другого поверху ТРЦ, щоб уникнути повістки

16 грудня 2023 15:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові чоловік стрибнув з другого поверху ТРЦ, щоб уникнути повістки
Праціники ТЦК та поліції в торгівельному центрі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки завітали до торгівельно-розважального центру Forum.

Відповідне відео шириться у Telegram-каналах.

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"У мережі поширюють фото, ніби у ТЦ Forum роздають повістки. Пишуть, що чоловік утікаючи від військкомів, стрибнув чи з другого поверху, чи з ескалатора", — говориться у повідомленні. 

Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки завітали до торгівельно-розважальних центрів міста. Там вони роздвали повістки.

Нагадуємо, що співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.

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