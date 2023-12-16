У Львові чоловік стрибнув з другого поверху ТРЦ, щоб уникнути повістки

Праціники ТЦК та поліції в торгівельному центрі. Фото: скриншот

У Львові працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки завітали до торгівельно-розважального центру Forum.

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Чоловік стрибав з другого поверху ТРЦ

"У мережі поширюють фото, ніби у ТЦ Forum роздають повістки. Пишуть, що чоловік утікаючи від військкомів, стрибнув чи з другого поверху, чи з ескалатора", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки завітали до торгівельно-розважальних центрів міста. Там вони роздвали повістки.

Нагадуємо, що співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.