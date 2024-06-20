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Во Львове мужчина убил собственного отца — следователи рассказали детали

20 июня 2024 17:45
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Убийство во Львове - мужчина зарезал собственного отца
Быстрая и патрульные прибыли по вызову. Иллюстративное фото: Национальная полиция
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во Львове во время конфликта мужчина убил собственного отца. Орудием преступления стал нож.

Об этом сообщили в прес-службе Львовской областной прокуратуры в четверг, 20 июня.

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Правоохранители рассказали, что в умышленном убийстве подозревают 44-летнего горожанина.

"Сын приехал к отцу домой и между мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого фигурант схватил нож и нанес им многочисленные удары по телу потерпевшего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший скончался не сразу. Он сумел выйти на балкон квартиры, где его увидел официант местного кафе.

"Работник учреждения вызвал правоохранителей и скорую помощь. Однако 79-летний пострадавший от полученных травм скончался на следующий день в больнице", — добавили в прокуратуре.

Подозреваемый в убийстве был заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в спальном районе Винницы произошло убийство . Там 23-летний парень открыл стрельбу по своей 18-летней жене и ее 19-летней подруге, а затем застрелился сам.

Также мы писали, что полицейские задержали 17-летнего парня, который в Подольском районе Одесской области прирезал ножом 15-летнего подростка , потому что хотел закурить, а у того не было сигарет.

убийство
Львов
полиция
Криминал
преступление

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