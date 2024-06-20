Убийство во Львове - мужчина зарезал собственного отца

Во Львове мужчина убил собственного отца — следователи рассказали детали
Во Львове во время конфликта мужчина убил собственного отца. Орудием преступления стал нож.
Об этом сообщили в прес-службе Львовской областной прокуратуры в четверг, 20 июня.
Детали убийства мужчины во Львове
Правоохранители рассказали, что в умышленном убийстве подозревают 44-летнего горожанина.
"Сын приехал к отцу домой и между мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого фигурант схватил нож и нанес им многочисленные удары по телу потерпевшего", — говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевший скончался не сразу. Он сумел выйти на балкон квартиры, где его увидел официант местного кафе.
"Работник учреждения вызвал правоохранителей и скорую помощь. Однако 79-летний пострадавший от полученных травм скончался на следующий день в больнице", — добавили в прокуратуре.
Подозреваемый в убийстве был заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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