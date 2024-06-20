Убийство во Львове - мужчина зарезал собственного отца

Быстрая и патрульные прибыли по вызову. Иллюстративное фото: Национальная полиция

Во Львове во время конфликта мужчина убил собственного отца. Орудием преступления стал нож.

Об этом сообщили в прес-службе Львовской областной прокуратуры в четверг, 20 июня.

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Правоохранители рассказали, что в умышленном убийстве подозревают 44-летнего горожанина.

"Сын приехал к отцу домой и между мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого фигурант схватил нож и нанес им многочисленные удары по телу потерпевшего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший скончался не сразу. Он сумел выйти на балкон квартиры, где его увидел официант местного кафе.

"Работник учреждения вызвал правоохранителей и скорую помощь. Однако 79-летний пострадавший от полученных травм скончался на следующий день в больнице", — добавили в прокуратуре.

Подозреваемый в убийстве был заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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