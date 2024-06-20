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У Львові чоловік вбив власного батька — слідчі розповіли деталі

20 червня 2024 17:45
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Вбивство у Львові — чоловік зарізав власного батька
Швидка та патрульні прибули на виклик. Ілюстративне фото: Національна поліція
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Львові під час конфлікту чоловік вбив власного батька. Знаряддям злочину був ніж.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури у четвер, 20 червня.

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Деталі вбивства чоловіка у Львові

Правоохоронці розповіли, що в умисному вбивстві підозрюють 44-річного містянина.

"Син приїхав до батька додому та між чоловіками виник побутовий конфлікт, у ході якого фігурант вхопив ніж та наніс ним численні удари по тілу потерпілого", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілий помер не одразу. Він зміг вийти на балкон квартири, де його побачив офіціант місцевого кафе. 

"Працівник закладу викликав правоохоронців та швидку допомогу. Проте 79-річний потерпілий від отриманих травм помер на наступний день у лікарні", — додали у прокуратурі.

Підозрюваного у вбивстві взяли під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше у спальному районі Вінниці сталося вбивство. Там 23-річний хлопець відкрив стрілянину по своїй 18-річній дружині та її 19-річній подрузі, а потім застрелився сам.

Також ми писали, що поліцейські затримали 17-річного хлопця, який у Подільському районі Одеської області прирізав ножем 15-річного підлітка, бо хотів закурити, а в того не було цигарок.

 

вбивство
Львів
поліція
Кримінал
злочин

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