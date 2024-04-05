Во Львове мужчина отсудил право пересечения границы у пограничников — детали

Заседание Киевского апелляционного суда. Иллюстративное фото: ukr.radio

Суд отменил решение пограничников, запретивших выезд за границу Эдуарду Голубу. У мужчины II группа инвалидности с детства и предъявил все необходимые документы для пересечения.

Об этом сообщило издание ZAXID.net в четверг, 4 апреля.

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Решение суда

В решении, принятом Львовским окружным админсудом, было установлено, что действия пограничной службы, приведшие к запрету Эдуарду Голубу пересекать границу, были незаконными.

Согласно документам суда от марта 2024 года, истец, имеющий ІІ группу инвалидности, пытался выехать в Польшу через пункт пропуска в Угринове в конце 2023 года. Он предъявил все необходимые документы для проверки (пенсионное удостоверение, загранпаспорт, справку МСЭК), но получил отказ от пограничника, требовавшего документ о непригодности к военной службе. Не согласный с таким решением, Голубь подал иск в суд. Пограничная служба не дала ответа на исковое заявление.

Судья Мария Кедик, изучившая все представленные материалы, удовлетворила иск господина Голуба. Она объявила действия пограничников незаконными и аннулировала их решение о запрете пересечения границы. Это решение суда может быть обжаловано.

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