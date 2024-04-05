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Во Львове мужчина отсудил право пересечения границы у пограничников — детали

5 апреля 2024 12:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Во Львове мужчина отсудил право пересечения границы у пограничников — детали
Заседание Киевского апелляционного суда. Иллюстративное фото: ukr.radio
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Суд отменил решение пограничников, запретивших выезд за границу Эдуарду Голубу. У мужчины II группа инвалидности с детства и предъявил все необходимые документы для пересечения.

Об этом сообщило издание ZAXID.net в четверг, 4 апреля.

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Решение суда

В решении, принятом Львовским окружным админсудом, было установлено, что действия пограничной службы, приведшие к запрету Эдуарду Голубу пересекать границу, были незаконными.

Согласно документам суда от марта 2024 года, истец, имеющий ІІ группу инвалидности, пытался выехать в Польшу через пункт пропуска в Угринове в конце 2023 года. Он предъявил все необходимые документы для проверки (пенсионное удостоверение, загранпаспорт, справку МСЭК), но получил отказ от пограничника, требовавшего документ о непригодности к военной службе. Не согласный с таким решением, Голубь подал иск в суд. Пограничная служба не дала ответа на исковое заявление.

Судья Мария Кедик, изучившая все представленные материалы, удовлетворила иск господина Голуба. Она объявила действия пограничников незаконными и аннулировала их решение о запрете пересечения границы. Это решение суда может быть обжаловано.

Напомним, что во Львовской области работница ТЦК безосновательно исключала офицеров из учета.

Ранее мы писали, что во Львовской области подполковник выдал фальшивую отсрочку от мобилизации.

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